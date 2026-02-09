賈永婕為《世紀血案》發聲遭轟無知！霸氣回擊「我沒公關團隊」：寧可真實也不要包裝

賈永婕今日發文正面迎擊。翻攝賈永婕臉書

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》因未授權拍攝爭議持續延燒。日前賈永婕為此發聲，內文提及「當權者請給交代」遭部分網友開轟「無知」、「該請公關團隊」，質疑她發言失當。對此，賈永婕今（9日）發文正面迎擊，大方坦承自己身邊完全沒有公關團隊與小編，所有文字皆是「我手寫我心」，更直言：「寧可真實，也不要完美被包裝！」

賈永婕先前才發文解釋她所指的「當權者」是1980年代當年的執政者，呼籲他們不要再掩蓋真相，也期盼現今政府能讓真相越來越近，她坦言，在主動查閱大量資料後，才驚覺這段歷史如此殘暴與黑暗，心痛直呼：「怎麼可以隻手遮天？」

賈永婕先前發文盼林宅血案真相大白，卻引來部分網友不滿。翻攝賈永婕的跑跳人生臉書

賈永婕自豪「自由萬歲」 拒發官話、套公式

面對外界建議她聘請專業公關，甚至有網友酸她發言沒經過大腦，賈永婕今日再度幽默回應，其實身邊確實有一批死忠的「地下公關團隊」，就是她的老公與小孩，每天24小時無休地阻止她發文，但她強調自己「愛自由」，即便家人狂罵也要發聲，「我當然知道，有些議題離遠一點比較安全。但這正是我不想要正式公關團隊的原因。」

賈永婕籲正視歷史：不誠實的領導者更可怕

賈永婕強調自己沒有小編，也沒有公關團隊，就是不想被框架、失去自由，「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。不真實、不誠實的領導者更可怕吧！我的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的。自由無價、自由萬歲！」更不改幽默性格喊話：「如果有一天，我的文字變得很無聊、很制式、開始講官話、套公式⋯⋯拜託一定要來救我！」



