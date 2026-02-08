賈永婕無腦還很壞！周玉蔻嗆：替蔣家洗白

▲賈永婕不僅無腦還很壞！周玉蔻開嗆「帶風向」：替蔣家政權洗白？（圖／左，NOWNEWS資料照片 右，賈永婕的跑跳人生臉書）

[NOWnews今日新聞] 電影《世紀血案》爭議持續，101董事長賈永婕日前向「當權者」喊話，要求交代真相，8日凌晨再度發文，呼籲當年的當權者別再掩蓋，勇於面對！現在的當權者應讓真相更近。此番言論遭到媒體人周玉蔻猛烈開嗆，怒批賈永婕「不僅無腦，還很壞」，質疑她刻意帶風向。

周玉蔻怒轟，賈永婕身為101董事長，卻將公器當成網紅流量的私房玩具，刻意帶風向將蔣家獨裁政權的責任推給現任政府，並痛批賈永婕前幾天接受王偉忠訪問，「得意忘形的附和他說你自己出身是藍營」，如今卻對林宅血案表現得如此無知，周玉蔻質問「有沒有心腸？有沒有血肉？」。她指出，當年案發時的當權者正是蔣家政權，而「不給答案、掩蓋答案」本身就是當時的殘酷真相，怒指賈永婕裝幼稚、扮正義女神，企圖替國民黨洗白。

此外，周玉蔻更直言，賈永婕這種無視歷史真相、輕率貼文的風格，「這麼嚴重嚴肅的問題，隨便三兩句話Po文？」痛批她與拍攝爭議電影《世紀血案》的人一樣，「這種人居然還是當權者任命的官股公司董事長！」周玉蔻認為，林宅血案是台灣人與文明無底線的痛，不應被拿來隨便發文、搶流量。

