賈永婕爆製作方怕「霍諾德穿紅色」曝原因 認遭4人輪流恐嚇

極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於25日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中以無繩索、零防護模式進行，他僅花費91分鐘就完成挑戰，讓現場觀眾與直播網友興奮不已。但後續也引發批評，認為台北101是把人命當成行銷素材。不過，台北101董事長賈永婕也親自以高EQ回應，讓民眾盛讚不已。今（27）日稍早賈永婕再度於社群發文，指出節目製作人事前曾擔憂霍諾德「穿紅色」攀爬會引發爭議，賈永婕透露自己當下反應，同時更爆料自己被遭公司內部4人輪流恐嚇。









賈永婕透露製作方曾討論霍諾德挑戰時的穿著。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕在臉書指出：「我覺得台灣真的有一個很可愛、也很特別的地方。任何事情都可以瞬間被政治化，然後大家從不同立場吵成一團。很熱鬧，也某種程度證明：我們真的很自由。『賈懂不懂』群組裡的4位成員，最近輪流來恐嚇我：『不要再發文了啦，』他們很擔心我現在人氣正旺，一不小心就會被大家討厭。」她進一步說，討厭她的人，不會因為不發文就突然喜歡她。直發文，他們一定會更討厭自己，但也真的拿她沒辦法。





賈永婕表示自己相當支持霍諾德穿紅色攀登台北101。（圖／翻攝賈永婕臉書）





賈永婕更爆料，關於霍諾德攀爬那天要穿什麼顏色，其實是有認真討論過的。節目製作人James還特別來找她聊。賈永婕當下回應：「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊。」對方回應霍諾德最喜歡紅色，並指出自己擔憂紅色會不會被解讀成某種政治立場。對此，賈永婕表示：「我當下真的覺得有點莫名的好笑。一個外國製作人，這麼認真替我擔心台灣的政治敏感度，怕我難做。我跟他說，放心。在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮。我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬。只是我也沒想到拍出來的畫面，會這麼好看。」













