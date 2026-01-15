賈永婕爬上101頂端！被嘲「花瓶小網紅」霸氣反擊：董事長就不能漂亮有流量？

台北101董事長賈永婕近日為宣傳Netflix《赤手獨攀台北101》，親自站上101大樓最高尖端、挑戰攀登圓球，引發高度關注，也掀起正反兩極討論。她15日透過社群平台發文，親自回應外界質疑與批評。

賈永婕坦言，徒手攀爬的畫面看起來真的危險，一般人會感到害怕其實很正常，但她自己看到完成後的影片，反而覺得「太強大、太厲害了」。她不諱言站在高處時雙腿發軟，「有夠高，我只能站一條鋼圈」，但仍選擇鼓起勇氣接受挑戰，並感謝團隊陪她一起完成這次任務。

在14日分享了攀登的照片後，賈永婕收到了大量正面鼓勵，但也聽到不少酸言酸語。她坦言，其實無法理解會遭人謾罵，甚至被冠上「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等標籤，種種嘲諷言論都讓她覺得「真的很難聽」。她直接反問：「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？」她雖然決定暫時不計較，但仍希望這些人能好好反省。

對於外界質疑她的行事風格，賈永婕則表明立場，認為現在的時代，需要的是能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人，並以「勇者無懼」自勉，也自嘲又自信地稱自己是「地表最High董事長」、「地表最強網紅董事長」。

談到這次攀上101頂端的經歷，賈永婕也分享一段家人間的插曲。她透露，婆婆看到新聞後特地打電話叮嚀她：「只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了。」對此她幽默回應：「正常人本來就不會想爬第二次啦！」還笑說，從影片裡應該看得出來，她真的不會再挑戰第二次。

影片中，賈永婕身穿白色T恤、頭戴安全帽，全身繫著安全裝備，雙手緊抓頂端結構，在高空中對鏡頭露出笑容，甚至依照攝影師要求比出愛心手勢，也讓不少網友直呼「光用看就腿軟」，對她的勇氣留下深刻印象。

