賈永婕爬上101頂端！遭嘲諷「膚淺藝人」 發聲反擊：這些沒水準的人請檢討反省

台北101董事長賈永婕14日分享自己爬上101頂端的影片引發話題，雖然多數都是給予正面的鼓勵與稱讚，但難免有不同的聲音出現。對此，賈永婕本人也親自發文反擊這些不理性的言論，「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！」

台北101董事長賈永婕14日分享自己爬上101頂端的影片。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕今（15）日在臉書發文表示，很感謝大家看到影片後給自己的正面誇獎，雖然多數人還是覺得傻眼，甚至覺得「這女人真的瘋了吧？」但她不懂為何有人要這樣罵自己，不看好她沒關係，但用「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等字眼嘲諷真的很難聽，「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？」

接著，賈永婕也直說：「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」她認為，這個時代需要能打破傳統、願意承擔風險且敢於挑戰既有權力結構的人，更勉勵自己，「地表最 high 董事長！地表最強網紅董事長！」

最後，賈永婕分享了自己婆婆看到影片後的反應，透露婆婆跟她說：「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了。」而她也笑回對方：「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦！」







