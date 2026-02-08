賈永婕狂追林宅血案 直接點名國民黨「不要再掩蓋真相」

即時中心／徐子為報導



電影《世紀血案》改編「林宅血案」，不過製作人鬆口證實，翻拍前未取得前立委林義雄及其家屬同意，且根據外洩的劇本，還疑似將幕後黑手指向史明，許多演員表態道歉，風波持續延燒。台北101董事長賈永婕昨（7）天在臉書喊話，要求還原真相，今天進一步指出，當代當權者請讓我們離真相更近，而他喊話的對象則是「當時的當權者」，也就是國民黨。





賈永婕昨晚發聲，感嘆林宅血案怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！她說，自己是1974 年生，我真的無法想像，她現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代，竟然還有這樣的事情發生。她才發現，原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。並在文末點名「當權者，請給大眾一個交代」。



今天賈永婕進一步講清楚，我講的當權者到底是誰？其實就是當權者。她點名當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！而現在的當權者，請讓真相離我們越來越近。

