賈永婕獨攀台北101被酸 反擊轟周玉蔻：酸民一號

〔記者廖俐惠／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前攀上101大樓頂端，為Netflix《赤手獨攀台北101》活動宣傳，卻被酸是作秀。她今天(15日)發文反擊，並點名周玉蔻是酸民一號。

賈永婕先是感謝大家給予她的正面誇獎，但她不解的是為什麼有人要一直罵她、不看好她，「用『花瓶』、『膚淺的藝人』、甚至『小網紅董事長』這種字眼來嘲諷，真的很難聽。」

她反問：「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」

賈永婕認為，這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人。她直言勇者無懼，更自稱是地表最high董事長、地表最強網紅董事長。

值得一提的是，有網友在留言區為賈永婕加油打氣，稱世上有很多酸民。賈永婕見狀竟直接回應「酸民一號周玉蔻」，網友也狠酸周玉蔻不但是酸民還是官司連敗王。

其實周玉蔻嗆賈永婕不是一次兩次，她曾在臉書公開怒嗆：「賈永婕的低端幽默，只是再度丟盡任命她的人的顏面。」周玉蔻認為賈永婕每po一次臉書，就證明她的空白無料。

