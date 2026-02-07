娛樂中心／周孟漢報導



改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，台北101董事長賈永婕驚訝表示，「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代」，直喊「我想知道真相」，並大嘆「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！」。

活在黑暗歷史邊緣？賈永婕現在才知道「林宅血案」

賈永婕7日晚間透過Threads發文，直喊「我想知道真相，林宅血案的真相」，並痛批當年「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」，她坦言，自己在1974年出生，明明活在跟「林宅血案」同齡的年代，但卻現在才知道這起事件。

賈永婕現在才知道林宅血案！點名「當權者給交代」網一看秒酸：是國民黨的責任

李千娜日前談及林宅血案，失言稱「沒那麼嚴重」引發全民怒火。（圖／民視新聞）









演藝圈藏結界？賈永婕心碎發聲：太粗暴殘忍

賈永婕傻眼寫下，「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史」，並喊話「當權者，請給大眾一個交代」。文章出爐後，短短1小時立刻吸引超過1.2萬人朝聖，直喊「演藝圈是有什麼結界嗎？」、「也1974出生的我更驚訝的是，您現在才知道！」、「我很驚訝居然有一大票人不知道這段歷史」。

賈永婕現在才知道林宅血案！點名「當權者給交代」網一看秒酸：是國民黨的責任

賈永婕坦言，自己在1974年出生，卻現在才知道這起事件。（圖／翻攝自IG ＠janet_chia_）





「當權者」是誰？賈永婕喊話掀論戰

不過，大多網友都針對賈永婕在文末寫下的「當權者」保有質疑，紛紛寫下「那個年代的當權者國民黨確實需要好好交代」、「這是國民黨當權者的責任，妳自己知道你在說什麼嗎？」、「若您的『當權者』是民進黨政府，建議您先去看一輪白色恐怖的文件、訪談、書籍，再來抒發您的感受，再來告訴我們誰不願意公開真相？」。

賈永婕現在才知道林宅血案！點名「當權者給交代」網一看秒酸：是國民黨的責任

不少網友都針對賈永婕在文末寫下的「當權者」保有質疑。（圖／翻攝自Threads ＠janet_chia_）

















