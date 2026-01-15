賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好

賈永婕登頂台北101嚇壞眾人，婆婆打電話求不要再爬。（圖／IG@janet_chia_）

台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」

賈永婕15日發文表示，身體力行爬上台北101頂端的照片釋出後，得到外界許多正面評價，但面對過往「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等惡意言論，她仍無奈嘆：「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」

賈永婕爬台北101頂端比愛心。（圖／IG@janet_chia_）

她進一步坦言，現在很需要「能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人」，所以她立志當地表最high董事長、地表最強網紅董事長。至於爬上台北101之舉，還釣出婆婆打電話請求：「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了……」賈永婕則笑說：「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦。」

另外，賈永婕也分享在台北101頂端的影片，只見她全程緊抓欄杆，用發抖的語氣高喊：「I Love TAIPEI 101. Love Taiwan. 最瘋狂的董座」，且在攝影師要求下才勉強單手比愛心、觸碰避雷針，再次引來網友留言驚嘆：「我光看腳都軟了」、「地表最強，人美心也美」、「看來下任董座想超越……可能往下跳傘了」、「應該只有阿湯哥能勝任下一任101董座」。

