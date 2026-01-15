賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」
賈永婕15日發文表示，身體力行爬上台北101頂端的照片釋出後，得到外界許多正面評價，但面對過往「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等惡意言論，她仍無奈嘆：「公開罵人不是評論，只是沒水準又無禮的行為！好吧，我現在先假裝不計較，但這些沒水準的人，請好好檢討反省！」
她進一步坦言，現在很需要「能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人」，所以她立志當地表最high董事長、地表最強網紅董事長。至於爬上台北101之舉，還釣出婆婆打電話請求：「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了……」賈永婕則笑說：「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦。」
另外，賈永婕也分享在台北101頂端的影片，只見她全程緊抓欄杆，用發抖的語氣高喊：「I Love TAIPEI 101. Love Taiwan. 最瘋狂的董座」，且在攝影師要求下才勉強單手比愛心、觸碰避雷針，再次引來網友留言驚嘆：「我光看腳都軟了」、「地表最強，人美心也美」、「看來下任董座想超越……可能往下跳傘了」、「應該只有阿湯哥能勝任下一任101董座」。
更多中時新聞網報導
周杰倫進軍澳網承諾贏球捐獎金
＆TEAM跳刀群舞 將首登紅白藝能大賞
北美航點增至10處 長榮7月直飛華府
其他人也在看
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 40
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 43
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 54
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 220
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 55 分鐘前 ・ 17
Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍
彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 12
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 108
誰幫賴瑞隆買單？議員質疑高雄「地下市長」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 79
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 221
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2