賈永婕登頂台北101！婆婆嚇壞急致電 苦勸「我拜託你…」網笑瘋

台北101董事長賈永婕為宣傳Netflix《赤手獨攀台北101：直播》，身先士卒徒手攀爬101大樓，畫面曝光引發外界熱議。她今（15）日再分享幕後小插曲，笑稱婆婆昨日看見照片後，特地致電苦勸她「千萬不要再上去」，讓她哭笑不得，逗趣的婆媳互動讓網友全都笑翻。

賈永婕攀爬台北101大樓，嚇壞婆婆。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕昨公開登頂畫面後，今日再釋出動態影像，只見她成功登頂後以英語高喊「我愛台北101，我愛台灣」，更自稱是「最瘋狂的董座」。然而，面對超過500公尺的驚人高度，她仍數度忍不住驚聲尖叫。她透露婆婆昨日苦口婆心勸她「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了……」，她則笑回「媽媽，正常人本來就不會想爬第二次啦！影片應該看得出來我不會去第二次啦」，字裡行間滿是抗拒與自嘲。

賈永婕接任101董事長後，不斷立下創舉。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

此外，賈永婕也提到，近期有部分聲音以「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等字眼嘲諷她。對此她霸氣反嗆「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎」，並喊話「沒水準又無禮的人」檢討反省。貼文一出，網友也紛紛留言力挺「妳是最強的無誤」、「用生命在做101的董事長」、「超帥、超酷的董事長」。

