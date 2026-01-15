賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天她再加碼PO出高空動態影片，並與拍攝者手比愛心，高空臨場感更是震撼。有網友詢問「未來考慮開放對一般人售票，登頂拍照嗎？」賈永婕回應「可以評估看看喔」。

賈永婕為了宣傳美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）即將1月24日以徒手無防護方式，攀爬台北101外牆，她自己也勇敢的爬上101最頂端，照片、影片都讓人震懾。

但其實，賈董登上的101最頂端處，平常是不開放的，民眾透過購票方式，最高只能到101樓秘密樓層及戶外平台Skyline天際線460。賈董站上101最高處後，也吸引熱愛挑戰冒險的民眾提問，「未來是否有考慮開放？」，也有網友指出「雪梨大橋也是有開放攀登跟拍照」，「雖然報名費可能很高，畢竟要好的專業團隊做防護措施，但這活動若可執行的話，絕對會讓全世界好奇的人想參加」。

但也有網友認為賈永婕此舉為「不當示範」，賈永婕也直接回應「Why？」，對於其他聲音指教，賈永婕認為，「難道董事長就不能漂亮？不能有流量？不能用不一樣的方式去做事嗎？這個時代需要的是能打破傳統、願意承擔風險、敢於挑戰既有權力結構的人。」對於負面看法言論，她說「氣死他們讓他們繼續討厭我」。

