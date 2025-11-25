賈永婕發文「我不是很勇敢的女性嗎」 卡關1事曝無奈心聲

101董座賈永婕。（圖／池宗玲攝）

賈永婕擔任101董座後，打破過往的經營手法，新穎的宣傳模式，引起不少話題及討論熱度，平時會在社群分享工作花絮及私下日常的她，稍早突然發文質疑自己：「我不是一個很勇敢的女性嗎」，坦言卡在某個關卡無法前進，真相曝光後，引發大批網友共鳴。

原來造成賈永婕煩惱的原因，竟是Netflix新劇《如果我不曾見過太陽》的劇情，讓她在第七集卡住兩天，無法繼續看下去，忍不住自嘲：「我不是一個很勇敢的女性嗎?平常在江湖上廝殺，各種突發狀況，各種風風雨雨都挺過來了，直接硬上，結果現在竟然敗在《如果我不曾看見太陽》第七集」，不禁質疑自己的勇氣究竟到哪了。

賈永婕坦言從小看電視時，只要看到壞人下手太過惡毒，就會趕緊拿遙控器關掉，倘若是看小說的話，就會直接把書籍闔起來不看，不過隨著年齡增長，她認為忍受度應該會提高，沒想到這部劇的內容，徹底顛覆她的想法，「一開始用倒敘法先給我一刀，後面又一路虐心到底，搞得我心臟痛到像擰乾的抹布一樣」，不知道如何是好的她，趕緊向網友求救：「江湖再險我都敢闖，結過這次是劇情太虐，把我絆倒了，怎麼辦」。

對此，網友紛紛給予回應：「看完心情會沉重好幾天」、「看到善良跟無辜的人被欺負，實在難以忍受與不捨」、「我也卡在第七集好幾天不敢往下看」、「我也會這樣做，眼不見為淨的概念」。

