賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代

改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」

賈永婕表示，自己過去對林宅血案的細節了解有限，直到近期事件再度被提起，才認真查閱相關資料，「我想知道真相，林宅血案的真相。」她坦言，當年案件的血腥與殘酷程度讓她難以置信，痛批「怎麼可以這樣隻手遮天、無法無天」，直呼整起事件「太粗暴、太殘忍、太可怕」，令人憤怒又心痛。

盼讓大眾了解並記取傷痛

她進一步提到，自己生於1974年，近期才驚覺慘案發生在與她成長背景相同的年代，「真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。」對於那段歷史長期被忽視，她感到格外沉重，感嘆原來許多人童年與青春的背後，竟埋藏著如此黑暗的社會記憶。

賈永婕最後呼籲，無論是影視創作或公共討論，都應正視歷史與真相，「希望當權者能給社會一個清楚的交代」，讓事件不再被遺忘，也讓大眾能真正理解並記取這段傷痛。



