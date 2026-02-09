賈永婕碰「林宅血案」被問公關Team呢？5字揭真實情況：我是...

政治中心／徐詩詠報導



近期因電影《世紀血案》製作過程與演員爭議發言，讓當年在威權體制下發生的「林宅血案」，再度引發話題。對此，台北101董事長賈永婕日前也發文，直指：「當年的當權者請不要再掩蓋真相，現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」但101董座公開觸碰敏感議題，也讓外界好奇「公關團隊在幹嘛」，對此賈永婕今（9）日稍早再度發文，揭露真實情況喊「我是自由的」。







林宅血案過往與真相再度引發話題後，賈永婕隨即在社群上連發多文，包括「我不敢相信這一切是發生在1980年。老實說我真的一直以為林宅案是當年228白色恐怖時期；現在才知道細節，還有一切都發生在自己成長的年代那個我以為法治安定的社會」。同時指出要當時當權者不要閃躲，當今當權者盡快公布真相。



賈永婕承認自己沒有請公關團隊。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕承認自己沒有請公關團隊。（圖／翻攝賈永婕臉書）

對於外界好奇賈永婕背後有無公關團隊提供意見，她則說：「因為我喜歡自己發文。我手寫我心。其實要找公關團隊很簡單。我現在也確實有一批死忠的『公關團隊』圍繞著我。24小時全年無休那種。無時無刻都在阻止我：『不要發、不要發、拜託不要發⋯⋯』；或是『你要發什麼先給我看一下。』我當然知道，有些議題離遠一點比較安全。但這正是我不想要正式公關團隊的原因。」





賈永婕強調自己熱愛自由，認為公關團隊寫不出自己內心。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕強調自己熱愛自由，認為公關團隊寫不出自己內心。（圖／翻攝賈永婕臉書）她強調自己熱愛自由，坦言這次老公、小孩狂阻止我發文，發完之後再狂罵我。但我是自由的！寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。不真實、不誠實的領導者更可怕吧！賈永婕不諱言自己的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的。自由無價、自由萬歲。她指出：「如果有一天，我的文字變得很無聊、很制式、開始講官話、套公式⋯⋯拜託一定要來救我。」





