賈永婕稱「愛自由」沒有公關團隊 遭酸「很假掰」本人回應了

台北101董事長賈永婕近日在社群平台發文，自曝自己沒有正式公關團隊，並表示「因為我愛自由」。貼文一出立即引發網友熱烈討論，甚至有人直言過去覺得她「很假掰」。對此，賈永婕也親自回應，幽默又真誠的風格，再度吸引大眾目光。









賈永婕強調自己熱愛自由，認為公關團隊寫不出自己內心。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕在臉書發文表示，自己偏好「我手寫我心」，喜歡直接表達當下的想法與感受，而不是依靠公關團隊包裝訊息。她也自爆，雖然沒有正式編制的公關人員，但身邊其實有一批24小時全年無休的「公關團隊」，那就是她的丈夫與孩子。對於不聘請專業團隊的原因，賈永婕坦言，其實找公關團隊很容易，她也知道有些議題離遠一點更安全，「但這正是我不想要正式公關團隊的原因，因為我愛自由」。

有網友留言「年輕時覺得你假掰」，引來賈永婕幽默回應「現在放飛自我」，真性情贏得網友稱讚。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

貼文下方一位網友直白的留言表示，以前在她還活躍於演藝圈時，「不喜歡你，覺得你很假掰」，但如今看到她對台灣的投入，認為「真的有一顆愛台灣的心，很真誠為台灣這塊土地」，並感謝她所做的努力。面對網友的直率吐槽，賈永婕也大方留言回應，坦承年輕時確實有包袱，幽默說道「年輕時候有偶包，現在年紀大了就放飛自我」。她的真性情與幽默感，也讓不少網友大讚「好接地氣」。

原文出處：賈永婕曝「愛自由」沒有正式公關團隊 遭酸「你很假掰」本人回應了

