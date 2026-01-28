賈永婕稱101窗框、玻璃是女生「別硬上」網炮轟拿女性身體開黃腔！她致歉僅稱「情緒激動」：太嗨哏跑過頭

美國攀岩家霍諾德挑戰徒手攀登台北101完成創舉，但台北101董事長賈永婕卻發文稱「尊重窗框小姐跟玻璃小姐，她們都是女生。請不要硬上她們的身體」，遭網友撻伐比喻噁心又多餘、拿女性身體開黃腔。對此，賈永婕致歉，但辯稱因情緒激動：「有時候講話太快、太嗨，哏就會跑過頭。」

賈永婕26日在Threads發文表示，仍沉浸在霍諾德完成「人類史上創舉」的光環之中，不忘呼籲民眾別攀爬101大樓，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭大樓各個角落，請直接放棄掙扎，這個行為非常的愚蠢也不帥氣。

廣告 廣告

賈永婕接著語出驚人表示，拍照、打卡、仰望都沒問題，但務必遵守安全規範：「但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明。」

賈永婕此言論一出，留言區出現大量批評聲浪炮轟「滿奇怪的爛比喻」，質疑前面強調101窗框和玻璃是女生，後面接著說「請不要硬上她們的身體」、「是為了能用『硬上』這個詞，才刻意先把他們設定成女生嗎？」認為這類的比喻多餘又噁心。

對此，賈永婕在貼文下方回應致歉，表示已收到不少網友提醒，對於用詞可能造成誤會「虛心接受」。

賈永婕解釋，她當下情緒太過激動，「有時候講話太快、太嗨，哏就會跑過頭」，並澄清發文的初衷是安全提醒，絕非任何不尊重之意。

（圖片來源：維基百科、賈永婕Threads）

更多放言報導

繼陪饒慶鈴逛街、推銷統戰釋迦...101董座賈永婕再替徐榛蔚行銷站台！周玉蔻痛批用官派權位替傅家王朝造勢：大罷免進入肉搏戰，看不懂擒賊先擒王？

汪潔民轟賈永婕「0分丑角董事長」！周玉蔻也說重話：「對日本大股東膚淺無內涵炫耀」：遮掩不能勝任的自卑、心虛