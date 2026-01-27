賈永婕籲「不要硬上窗框小姐」挨轟 首發聲回應了

艾力克斯・霍諾德日前成功攀上台北101，賈永婕也難掩激動發文。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





美國知名攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）日前以91分鐘的時間，成功攀上台北101，掀起全球關注，台北101董事長也難掩激動發文，同時提醒民眾不要模仿，並將窗框及玻璃比喻成女生，「請不要硬上她們的身體」，引發相關爭議。對此，她也回應了。

賈永婕昨（26）日發文，開心表示還沈浸在霍諾德攀爬成功的喜悅中，「還有溫馨提醒一件事情，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！」她進一步提到，「但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明。」

賈永婕的一番話引發性別爭議，網友紛紛湧入貼文留言「比喻很多餘也很噁心」、「感謝賈董對台灣的付出與努力，但真的幫幫忙不要物化女性、不要拿女性身體開黃腔，我相信妳在職場也不喜歡男性說這樣的話」、「賈董，非常感謝您對台灣的國際行銷不遺餘力，但您後面玻璃窗框+性別+硬上的那幾句有點多餘了」。

對此，賈永婕本人也在同篇貼文回應，對於網友提醒用詞的問題，她虛心接受，「有時候講話太快、太嗨，梗就會跑過頭。」不過她強調發文的用意是安全提醒，不是任何不尊重，「謝謝大家幫我踩煞車」。

賈永婕回應爭議。（圖／翻攝自Threads）

賈永婕回應爭議。（圖／翻攝自Threads）



