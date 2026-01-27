賈永婕籲「請不要硬上玻璃小姐」挨轟！本人道歉回應了

娛樂中心／李明融報導

極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）上週日（25日）僅以91分鐘時間成功徒手攀登台灣101成功，寫下歷史壯舉，全球串流龍頭Netflix直播也吸引全球關注，讓台灣再度以另類樣貌被全世界看見，不少人大讚台北101董事長賈永婕成功行銷台灣，不過賈永婕26日發文提醒民眾不要隨意攀爬101，一句「請不要硬上玻璃小姐」引發爭議，事後她也發聲道歉回應了。

賈永婕呼籲大家「請不要硬上玻璃小姐」挨轟！本人道歉：不是任何不尊重

霍諾德徒手攀爬101成功，掀起全球關注。（圖／Netflix提供）

「窗框小姐、玻璃小姐」擬人化 賈永婕用詞遭指不當





霍諾德攀爬成功後，許多造訪民眾因好奇紛紛「試摸」外牆，甚至有人嘗試攀登。對此，賈永婕在 Threads 發文表示，希望能讓她多享受一下這份人類史上創舉帶來的榮耀光環。文中她先是回應了勸進她轉戰政壇的聲浪，直呼「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！」並笑稱自己的董事長大位「屁股才剛坐熱」。隨後，她話鋒一轉，提醒大眾務必放棄攀爬101大樓的想法。她將大樓結構擬人化為「窗框小姐」與「玻璃小姐」，並強調「她們都是女生，請不要硬上她們的身體」。此話一出，隨即引發大批網友質疑，認為該用詞帶有性暗示且不妥，有損職場專業形象。





賈永婕回應網友的意見「虛心接受」，解釋絕對沒有任何不尊重的意圖。（圖／翻攝賈永婕Threads）





虛心接受批評 賈永婕：心情太嗨，哏跑過頭





面對網友的指正，賈永婕迅速在貼文下方留言回應，表示已收到大家的意見並「虛心接受」。她解釋，當下是因為心情實在太激動，坦言「有時候講話太快、太嗨，哏就會跑過頭。」她最後再度澄清，發文原意是為了提醒大家注意安全，絕對沒有任何不尊重的意圖，並感性表示「謝謝大家幫我踩煞車」。





