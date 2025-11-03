賈永婕組台灣隊 跑世界地標辦桌

三立電視3日舉辦「2025內容創新發布會」，公布明年度重點節目計畫，綜藝類包括嘻哈選秀節目《大嘻哈時代3》、首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，其中後者由台北101董事長賈永婕擔任製作人，並由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，預計明年1月開拍，將橫跨半個地球，在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場等全球知名地標前挑戰「辦桌」創舉，把最具人情味的台灣辦桌文化，帶上世界舞台。

賈永婕笑說，當初構想這案子時，她因為愛做菜，被設定是主持人，沒想到案子越寫越大，她也變成賈董，「不可思議居然還一起擔任製作人！辦桌的壓軸地點還選在台北101，我要親自下廚。」她表示，節目成本難以估計，自己無償擔任製作人，還親自奔走拉贊助，「希望各企業能和台灣在地美食結合，一起讓世界看到台灣。」

陳隨意從事團膳辦桌超過30年經驗，「我其實是辦桌廚師出身，因為小時候家裡窮，當廚師可以先試吃，十幾歲開始半工半讀，做到現在30幾年。」這次在節目裡重拾鍋鏟讓他很開心。