賈永婕老公遭瞎妹私訊！放話公開「纏上老董鬼故事」 全網卡位等吃瓜

記者趙浩雲／台北報導

台北101董事長賈永婕透過臉書爆料，老公王兆杰日前因在臉書曬出與兩個女兒的合照並自嘲家庭生活，竟引來賈永婕不滿反擊，更語帶笑意揭露王董曾遭「瞎妹」私訊騷擾的往事，夫妻間逗趣互動瞬間引發網友熱議。

王兆杰稍早在個人臉書發文，感嘆女兒們各自回到學校後，自己必須獨自面對老婆與兒子，還自嘲寫下：「女兒們各自回到學校繼續enjoy她們的美好校園生活，我又要獨自面對自戀愛表現的女瘋子董事長和一個很愛耍帥裝酷的高中生了！女兒期待你們放假快回來拯救老爸。」貼文一出，不少好友留言安慰他辛苦，也有人笑稱他是真男人。

賈永婕（右起）、大女兒安安、小女兒小羽一家人（圖／翻攝臉書）

沒想到賈永婕隨即轉發貼文反擊，語氣幽默卻暗藏殺氣表示：「王董最近翅膀長硬了，也活得不耐煩了。」更笑說既然老公敢這樣公開發文，那她也要考慮是否要把「上次那個瞎妹私訊你的事情說出來」，還加碼預告「再附送另外一個瞎妹纏上老董的鬼故事」，並詢問網友是否有興趣聽。

賈永婕的發文讓不少粉絲笑翻，直呼夫妻互動太真實，也有人敲碗希望她公開後續內容，藝人好友包括寇乃馨、陶晶瑩等人都狂敲碗「非常有興趣！必須聽」、「請來我的podcast 講，我還要發新聞稿」、「當然要聽，沒想到竟然有人敢動101董事長的男人，太想知道什麼來頭了」，但沒多久之後賈永婕就在留言區補充「算了算了！王董跟我求饒他說他自首無罪⋯⋯」。

