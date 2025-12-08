賈永婕自曝放風狂歡！小孩丟給小S回家驚見「1規矩全被打破」

小S和賈永婕是多年好友。（圖／中時資料照）

台北101跨年煙火走過20年，現任董事長賈永婕8日在臉書分享自己的跨年回憶，回顧孩子從嬰兒一路長大的過程，也順道爆料與好友小S共度跨年的趣事。她笑說，過去有幾次夫妻倆想偷閒狂歡，就把孩子交給小S照顧，結果小S「直接破壞規矩」，讓孩子第一次吃泡麵當宵夜。

賈永婕表示，孩子小時候，每到跨年，就是把人從棉被裡挖起來、裹著小被被衝上屋頂倒數，有成功也有失敗，「有一次真的挖不起來，我們直接放棄。」有次她託小S幫忙顧小孩，小S乾脆帶著一票小孩跑到大S家，在客廳搭帳篷、吃零食、邊看煙火。賈永婕無奈笑說：「小S阿姨還給我破壞規矩，讓你們吃泡麵當宵夜…從沒吃過泡麵的你們驚呼是人間美味，媽媽從此沒輒！」

廣告 廣告

她提到，隨著孩子長大，家裡的跨年方式也跟著升級——從全家一起上屋頂，到孩子開始揪同學到家裡跨年，再到朋友們一起吃火鍋、烤肉倒數。賈永婕感嘆時間過得太快，從在人群裡抬頭看煙火，到如今竟然成為負責策劃與施放煙火的工作者，「人生真的奇妙到，我自己都莫名其妙。」

談到101煙火的意義，她認為這不只是一場表演，對許多台北人來說，是跨年的儀式與城市記憶，「陪著每一個家庭、每一個孩子，台北101把大家聚在一起，一起長大。」最後她也喊話，邀請大家一起倒數迎接2026年，「讓我們共同寫下下一個20年，讓這份光芒持續照亮台灣，也照亮彼此的心。」

更多中時新聞網報導

73歲湯蘭花勤保養美貌凍齡

「繳錢免役」成權貴特權 最惹議

韓星齊聚港都 朴寶劍IU掀暴動