賈永婕自爆家人拜託她別發文「不用公關團隊」真實原因曝光

台北101董事長賈永婕自曝不找公關團隊原因。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

台北101董事長賈永婕向來活躍於社群平台，經常針對時事、生活與各類話題發表看法，直率風格一向受到關注。無論是工作心得、家庭日常，或對社會現象的觀察，她都習慣親自發文與網友互動。近日，她再度在臉書分享自己的心境，坦言不靠公關團隊操作社群，而是選擇自己親自發文，呈現最真實的自己，貼文一出，再次引發討論。

賈永婕今（9）日在臉書發文，透露自己常被問：「賈董，你沒有公關團隊嗎？」她直率回應：「沒有」，連小編都沒有，她強調自己喜歡親自發文，「我手寫我心」她也笑說，其實身邊早就有一群「死忠的公關團隊」全天候盯著她，24小時全年無休那種，無時無刻都在阻止她：「不要發、不要發、拜託不要發......」，或是「你要發什麼先給我看一下」。

廣告 廣告

賈永婕直言「我當然知道，有些議題離遠一點比較安全，但這正是我不想要正式公關團隊的原因。因為我愛自由。」提到儘管老公和小孩曾極力阻止她發文，發完之後再狂罵她，「但——挖係自由的！」

她認為「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝，不真實、不誠實的領導者更可怕吧！」，不願為了安全而失去自我。賈永婕強調，「我的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的，自由無價，自由萬歲」。她更幽默提醒粉絲，如果哪天發現她的文字變得制式、開始說官話、套公式，「拜託一定要來救我」。

更多中時新聞網報導

見證台灣民主 前新聞局長邵玉銘辭世

2000人陳情 促建台中港聯外道路

許瑋甯憶舊情 被問楊丞琳求私聊