賈永婕落淚喊「我要退休」 台北101董座去留首鬆口

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前0防護成功攀登台北101，讓台灣瞬間成為全球焦點。背後最大推手101董事長賈永婕，當時激動大喊「我要退休了」，引發外界關注。對此，賈永婕親自說明內情。

賈永婕當天見證霍諾德成功赤手登頂台北101，難掩情緒尖叫：「耶！成功！我要退休了！緊張死了！」之後也曬出激動落淚擁抱霍諾德的照片，顯見她揹負了許多看不見的壓力。許多網友急喊要賈永婕不要退休，直呼「101不能沒有妳」，甚至要她做到法定退休年齡。

對於外界關注去留，賈永婕雖鬆口：「不行啦！要讓年輕人好好發揮，一定會更好的。」但也沒透露具體規劃與時間表。其實，賈永婕曾坦言，想過最壞、最糟糕的情況，「萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。為什麼這麼有種？因為我有非常強大的中心思想——理念」。

賈永婕也說，她2024年剛上任，就收到霍諾德來信，她也跟101團隊說一定要做，「還記得那時候有多少難聽的聲音嗎？真的很多。而且老實說，有不少人私下操作、想拉我下來。各種髒水一直潑。我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽」。







