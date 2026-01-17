賈永婕被尪嗆「自戀愛表現女瘋子」 放話反擊：準備曝瞎妹纏老董內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前為宣傳活動，親自挑戰攀登台北101直攻頂端圓球，拚勁十足，沒想到轉身回到社群，卻意外掀起一場「家庭風暴」。她在臉書開砲老公王兆杰，直言對方「最近翅膀長硬了，也活得不耐煩了」，夫妻互嗆戲碼笑翻一票網友。

原來是王兆杰在個人臉書曬出多張與兩個寶貝女兒的幸福合照，卻搭配了一段讓賈永婕火氣瞬間上升的文字。王兆杰寫道：「女兒們各自回到學校繼續enjoy她們的美好校園生活，我又要獨自面對自戀、愛表現的女瘋子董事長，還有一個很愛耍帥裝酷的高中生了！女兒期待你們放假快回來拯救老爸。」文末還附上兩個哭臉表情符號。

賈永婕隨即轉貼，嗆聲老公「真男人」，佯怒不滿王兆杰的好友們在留言區抱團取暖，紛紛留言「辛苦了」、「我都有點同情你」、「王董真男人啊」，讓她決定放大絕反擊，「既然你敢說，那我也要來考慮看看是不是要把上次那個瞎妹私訊你的事情說出來，再附送另外一個瞎妹纏上老董的鬼故事，請問大家有興趣嗎？」

貼文一出立刻讓留言區變成追劇現場，網友笑喊：「板凳準備好了」、「珍奶雞排已就位」，好友也來湊熱鬧，陶晶瑩更直接邀約：「請來我的Podcast講，我還要發新聞稿！」

