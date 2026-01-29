賈永婕被拱披綠袍選北市！她曝2原因：絕不可能

政治中心／李汶臻報導

2026九合一選舉即將到來，首都市長爭霸戰方面，國民黨蔣萬安力拚連任。近期外界持續關注民進黨後續將推出的強棒候選人，與此同時，蔣萬安「連任之路」是否被終結，也備受矚目。而日前美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，就有不少網友點名101董事長賈永婕，披綠袍選北市。對此，賈永婕29日再度表態，她重申「絕對、絕對、絕對不會參加台北市長的選舉」。另外，她還加碼提到「這一事」也不可能再發生。

廣告 廣告

隨著2026年九合一選舉進入準備期，民進黨近期積極佈局，但被朝野視為關鍵戰之一的「台北市長爭霸戰」人選，至今仍未定案。目前除「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農公開表達參選意願外，王世堅、吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人，先前也被外界點名是適當人選。日前美國攀岩家霍諾德，花91分鐘徒手完成登頂台北101的創舉，獲得國際關注，而這讓被視為幕後一大功臣的台北101董事長賈永婕，也被外界拱出來選台北市長。

賈永婕「披綠袍選北市」斬蔣萬安連任路？本尊曝2原因：絕對不可能

台北101董事長賈永婕（右）同框世界極限攀岩王霍諾德（左），並開心曬出合照。（圖／翻攝自臉書@賈永婕的跑跳人生）





面對拱她出來選的呼聲，賈永婕29日受訪時再度回應，她表示「我絕對絕對絕對不可能參加台北市長的選舉」，原因是自己對從政完全沒有興趣，且這是超出能力範圍的事情。她直言，承擔台北市長的重責大任，還是需要交給真的很有市政經驗的人。她強調，應該把選舉這塊「交給有經驗的政治人物」，但也謝謝大家的肯定。賈永婕還透露，目前沒有任何人來延攬她投身政治圈。

賈永婕「披綠袍選北市」斬蔣萬安連任路？本尊曝2原因：絕對不可能

對於有外界呼聲要她出來選台北市長，賈永婕再度重申：絕對不會參加台北市長的選舉。（圖／民視新聞）





至於外界關心未來是否還會開放其他高手攀爬台北101，台北101董事長賈永婕明確表示「不可能，攀爬這件事結束」。原因是開放台北101攀爬成本太高，因此未來不可能再開放。

原文出處：賈永婕「披綠袍選北市」斬蔣萬安連任路？本尊曝2原因：絕對不可能

更多民視新聞報導

蔣萬安「大象變獅子」不是2028？命理師澄清了

割頸男昔結怨女師！IG放話：殺完人就上路

陳菊請辭獲准 請假13個月「468萬薪資」流向曝

