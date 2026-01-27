賈永婕被拱選台北市長 王鴻薇揭民進黨隱憂

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登攻頂台北101壯舉，大力促成此次活動的台北101董事長賈永婕也因此被拱選台北市長。國民黨立委王鴻薇認為，這樣的現象顯示尋求連任的台北市長蔣萬安很難打，才會導致人選不停傳出，不過王強調，重點是要對台北市民做出承諾，不要一直亂點名。

王鴻薇昨（26）日在政論節目《新聞大白話》中指出，霍諾德成功爬上101的壯舉令很多人感動，也讓台北101被世界看到，政治人物發文談這件事無可厚非，但她不解，台北101為何變成台灣101？王強調，賈永婕也一直感謝蔣萬安，顯然需要拜託台北市政府協助的地方很多，但這是合理的，因為要成就這樣的壯舉，真的有很多幕後英雄，台北市政府也一定是跨局處協助，民進黨有必要如此雞腸鳥肚、小家子氣嗎？顯然就是心裡有鬼，想要操作，擔心讓蔣萬安再次享受到光環。

廣告 廣告

面對賈永婕被拱選台北市長一事，王鴻薇表示，民進黨要推怎樣的人是他們的自由，也要尊重當事人的意願，但這樣的狀況顯示出蔣萬安很難打，因為太難打了，所以民進黨的台北市長人選不停的傳。

不過王也特別點名爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，因其為主動表態要選台北市長，其他人都是被動的；王強調，台北市長非常重要，要推出人選，對台北市民做成諾，是很重要的事，不該一直亂點名。

針對被拱選台北市長，賈永婕昨表示，她還沉浸在霍諾德攀爬成功的喜悅中，「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」

【看原文連結】