賈永婕被王偉忠拱選台北市長 脫口：不然明天幫我登記

台北101董事長賈永婕日前宣傳戶外觀景台「Skyline天際線 460」時，被問到是否有意從政？她表示：「絕對不可能參加台北市長選舉」，並表示這種事應該要交給專業懂市政的人出力。近日她受王偉忠專訪，再次被問到是否參選？她再次表示不可能，但最後開玩笑補一句：「不然明天幫我登記」，引來外界聯想。

賈永婕日前上王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，開頭先被讚請來攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）得到全面好評，賈永婕也坦言意想不到，王偉忠讚賈董這次可說是「全壘打」，並爆料賈永婕剛剛還在車上補了眠，她回應這是她的絕招，雖然公事繁忙，但在哪裡都可以迅速入睡，補足體力。

這回霍諾德順利徒手登頂台北101，賈永婕表示是老天保佑加上專業的拍攝團隊和霍諾德的功勞，回憶上月24日霍諾德攀爬101的計畫延期，賈永婕吐露心聲表示其實自己一點都不糾結，「我自己心裡的盤算其實就是24日延期、25日爬，因為一旦延期它的聲量就會持續再增高」，王偉忠聞此笑說：「妳好壞！妳好詐砲。」

賈永婕分享，其實這個團隊想攀爬台北101的計畫已經好幾年，過去一直寄電子郵件給他們的窗口都石沉大海，後來她上任後，團隊覺得她可能會不太一樣，就直接用牛皮紙袋寄實體企畫案給她，也翻譯成中文，信中霍諾德強調自己熱愛生命，賈永婕看了之後覺得還不錯，便欣然答應。

賈永婕坦言，事前想過最壞的結果，也知道失敗的話，自己得承受「核子彈般」的結果，但她還是願意去承擔，因為如果不去嘗試，這件事就不會發生在台北101。至於最近很多人拱她選台北市長，還有人問她是從外省家庭出身，父親是軍人，屬於偏藍的家庭，要是參選「會不會對不起妳家族血統？」賈永婕無奈坦言自己剛當上董事長的時候，真的也有不少人指責她「背叛」。

王偉忠話鋒一轉，直球問：「所以妳到底要不要選台北市長？」賈永婕說：「當然不可能啊！」主因是「這件事一點都不好」，且她沒有市政能力，王偉忠則誇她適應力強，從以前到現在雖然會抱怨一些事，但還是做得很好，賈永婕開玩笑說：「不然明天幫我登記一下」，接著吐槽自己：「肖仔（瘋子）」，仍強調真的沒興趣也不可能。

