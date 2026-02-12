賈永婕被義光教會「門口文字」感動：若拍電影該記錄這些人
電影《世紀血案》改編自1980年震撼全台的「林宅血案」，因未獲得當事人林義雄及其家屬授權，加上對參與演出的演員保密，目前暫停後製作業。十分關注此案的台北101董座賈永婕，昨(11日) 拜訪義光教會（案發地林家舊宅前址），今(12日)再度發文，直言被教會門口的文字以及集資買下林宅的教友感動，「我看到人性的光輝。」
賈永婕強調，自己沒有任何宗教的立場，但看到義光教會的門口記載著，當年發生命案的林宅，是由台灣、加拿大、日本、英國、德國、美國的教友共同集資買下，並成立義光教會，「光是看到這些文字，我就已經感動不已。」
她坦言，在昨天參訪義光教會後才知道，當時的教友不只是精神上的支持林家，更實際幫助他們走過最困難的時刻。教友考量當下的時空背景，都是在深夜才敢把捐款拿給牧師，而牧師在前往林宅查看裝潢進度時，也必須特別小心謹慎，深怕被情治單位抓走。
教會的工作人員也告訴賈永婕，早期教友做禮拜時，會被對面的一排人監控。賈永婕聽完這些故事後，內心既震驚，同時也深受感動，「都已經發生那麼極致殘酷的事情了，目的就是要你們害怕、要你們遠離，那你們怎麼還敢去支持林家？」
賈永婕深信，當時教友的內心一定很恐懼，「但是再大的威權、恐嚇、武力，都阻擋不了身為人的正義感。善良，也可以在最黑暗的年代發光。」她感慨，人性的光輝是如此的美麗動人，「如果真要拍電影，應該記錄的，是這些人。這些動人偉大的故事。謝謝你們，勇敢善良！」
