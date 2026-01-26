賈永婕被點名代表綠營選台北市長！作家：絕對是奇兵

2026年台北市長選戰國民黨籍現任市長蔣萬安將拚連任，民進黨人選卻遲未出爐。美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)徒手攀爬台北101外牆成功登頂後，台北101董事長賈永婕聲名大噪，作家「漂浪島嶼」點名賈永婕參選台北市長，稱「101人氣王絕對是奇兵」。

台北101董事長賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

「漂浪島嶼」25日在臉書發文指出，民進黨台北市長人選難產，許多人相互推諉，都希望有最強且不怕困難的人選對戰超穩的蔣萬安。隨著101徒手攀爬登頂成功讓台灣名揚國際，民進黨台北市長新人選跟著浮現，原來不假外求，最佳人選就在市政府旁。

民進黨至今未決定台北市長參選人。（圖／資料照）

「漂浪島嶼」表示，賈永婕從疫情期間就打下救疫天使的全國善名，接掌101更是年年創新，將雞毛撢煙火玩出節慶新高度，展現經營企業的能力。現今行銷徒手登頂101成功，更是將台灣推向國際，全球聚焦振奮人心，一掃國內低迷氣氛，成為國家名聲大推手。

「漂浪島嶼」進一步指出，更重要的是賈永婕親和形象一旦有綠營支持，更有吸引藍白選票的魅力。事前擔心落淚喊退休，事後證明勇於挑戰的毅力，下一份工作也許可以變換大樓，從101前進台北市政府。如果民進黨還是相互推諉、無人上陣對戰蔣萬安，101人氣王絕對是奇兵。

