賈永婕被點名挑戰蔣萬安！她曝綠營困境

▲台北101董事長賈永婕促成霍諾德完成壯舉，也被點名參選台北市長。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，完成壯舉，台北101董事長賈永婕也因大力促成此次活動，被外界拱選為台北市長人選。國民黨立委王鴻薇說，綠營參選台北市長人選不斷被點名，這樣的現象反映出尋求連任的台北市長蔣萬安相當難打，但重點仍應放在對市民承諾，而非亂點名。

王鴻薇26日在政論節目《新聞大白話》中表示，霍諾德的攀登壯舉不僅令國人感動，也讓台北101受到世界矚目，政治人物發文評論無可厚非，但她不解為何台北101會被政治化成「台灣101」。王強調，賈永婕在活動中多次感謝蔣萬安，顯示市府跨局處協助活動是合理且必要的，但民進黨的過度操作，顯然帶有政治心態，試圖削弱蔣萬安的光環。

廣告 廣告

對於賈永婕被外界拱選市長一事，王鴻薇表示，民進黨有自由選擇提名人選，也應尊重當事人的意願，但此狀況反映出蔣萬安難以挑戰，才導致人選傳聞頻繁。

她也特別點名民進黨壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，因其主動表態參選市長，與其他被動曝光的人選不同。王強調，台北市長是重要職位，推出候選人必須向市民做出明確承諾，不應隨意亂點名。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

霍諾德攀台北101險喊卡！賈永婕急求救蔣萬安擬備案：交警全到位

娛樂搶先看／賈永婕揭霍諾德爬101取消備案！小龍女星岑退團發聲

綠營北市出奇兵？他分析：賈永婕若出戰北市「背後藏三大隱患」