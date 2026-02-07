賈永婕要當權者交代林宅血案真相！蕪菁雜誌：把砲火轉移到民進黨

台北101董事長賈永婕。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 逕自宣稱改編「林宅血案」的電影《世紀血案》近日被踢爆開拍至今從未知會當事人、前立委林義雄及家屬同意，引起輿論譁然，台北101董事長賈永婕發文訴求「想知道真相」，並喊話「當權者，請給大眾一個交代。」對此，臉書粉專「蕪菁雜誌」指出，賈永婕一句不清不楚的「當權者，請給大眾一個交代」其實就是個話術，現在網軍已經在洗「民進黨為什麼不公佈真相」的話術了，這樣就可以輕鬆把砲火轉移到民進黨身上？「蕪菁雜誌」感嘆：「台灣的社會大眾是有多鄉愿？」

廣告 廣告

賈永婕7日發文寫道：「我想知道真相。林宅血案的真相。怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代。我1974年生。我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」

不過，有許多網友留言質疑：「我1976年生，2000年左右就知道這件事了！為什麼你現在才知道？！ 那你知道陳文成案嗎？ 台大現在裡面還有他的碑喔！」、「難怪台灣人還一堆人支持藍白，原來一大部分人都不知道國民黨過去的惡行惡狀，真是太無知了」、「什麼當權者，那時惟一執政乃國民黨」、「你是在罵當時的蔣經國還是在偷婊賴清德啊？」賈永婕則強調自己「不是不知道只是不清楚原來年代就在我身邊」、「沒有在罵誰」。

蕪菁雜誌直言：「賈永婕的『當權者，請給大眾一個交代』其實就是個話術。現在外頭網軍已經在洗『民進黨為什麼不公佈真相』的話術了。但是你他媽的該湮滅的證據，1980年代當下早已處理完了：2020年代促轉會好不容易抽絲剝繭拼湊出部分真相，而促轉會早就被藍白聯手攻滅了。然後現在一句不清不楚的『當權者，請給大眾一個交代』，再加上外圍網軍一頓亂揍，就可以輕鬆把砲火轉移到民進黨身上？你他媽的台灣的社會大眾是有多鄉愿？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李千娜道歉認「忽略歷史份量」！宣布捐出《世紀血案》全數片酬

認了未獲林義雄授權！《世紀血案》劇組道歉：未來會主動說明