賈永婕親上陣自嘲「不及格！」黃韻玲向她喊話：先慎重考慮

北流董事長黃韻玲（右）、台北101董事長賈永婕（左）日前在錄音室受訪。（北流提供）

臺北流行音樂中心（北流）與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，以「原創」為核心，邀請30歲以下新世代創作者以作品為臺灣發聲，日前北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及曾獲國際合唱比賽金獎、來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。

黃韻玲回憶起早在8年前，她在網路上看到這群孩子們出國比賽的新聞，當下被孩子們純淨的歌聲深深打動。「那時候我就想，也許未來自己的專輯能和他們合作。」於是黃韻玲主動私訊合唱團老師，更親自前往學校拜訪。「我印象很深，那天孩子們都已經下課了，卻特別留下來為我唱了兩三首歌，真的讓我又驚喜又感動。」

廣告 廣告

多年後，當這次計畫啟動時，她立刻想起嘉興國小，於是再次聯繫學校，她提到雖然臺灣有許多優秀的原住民孩子與合唱團，但因為這特別的緣分，她向總製作人盧律銘推薦嘉興國小參與錄音。黃韻玲微笑說，孩子的歌聲象徵最單純的信念與力量，也正呼應這次計畫的精神「用音樂說出臺灣」。

談及幕後花絮，兩位董事長都笑稱這次合作「順利到不可思議，就像找到對的人結婚一樣」。從徵選、創作到錄音，每一步都充滿熱情與默契。錄音現場氣氛更是輕鬆逗趣，賈永婕自嘲「唱歌一向不及格」，錄音時還一度落拍，引得眾人大笑；黃韻玲則打趣提醒：「以後還要唱歌的話，真的要先慎重考慮。」賈永婕隨即笑著接話：「我以後還是別唱了，我怕破壞大家的和諧。」

更多中時新聞網報導

白安悲聞屠穎驟逝 情緒險潰堤

MLB》山本扛住重壓＋神雙殺 道奇續命

TPBL》洛夫頓救駕 戰神擋住反撲險勝