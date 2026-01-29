賈永婕親回選北市長 連喊3次「絕對」不可能

賈永婕回應是否參選台北市長。（圖／東森新聞）





台北101董事長賈永婕成功推動徒手登頂101，一度有不少聲音，希望她能夠參選台北市長，今天賈永婕親自回應，重複三次「絕對」不可能，強調自己不會參加台北市長選舉，還是要交給有市政經驗的人選。

這時傳出，身兼民進黨主席的總統賴清德，在綠營中執會上大讚卓揆施政，引發外界聯想，是否要推卓揆來代表綠營戰首都。

台北101董事長賈永婕：「我絕對絕對絕對，不可能會就是參加台北市長的選舉。」

台北101董事長賈永婕雙手合十謝謝大家，一再重複絕對兩字，強調自己不會參加台北市長選舉。

台北101董事長賈永婕：「還是要交給，真的很有市政經驗的人。」

賈永婕這次成功推動徒手登頂101，一度有不少聲音拱選台北市長。賈永婕表示，是交給有經驗的政治人物，畢竟這時綠營，還不知道派誰來挑戰蔣萬安的連任之路，這時民進黨中央出招了。

立委(國)賴士葆：「賴清德他要大力的讚美卓榮泰，看起來好像似乎要提名他，要拱他來選台北市長。」

下令黨公職多宣傳政績，兼任民進黨主席的總統賴清德，在中執會上，盛讚卓內閣「會做事」，希望黨內將政績廣為宣傳，一番話引發各界解讀，是否力推卓揆戰首都。

立委(民)吳思瑤：「總統給予辛苦的行政團隊正向的鼓勵嘉勉，這都是為我們的台灣隊，我們大家互相加油，非常的自然。」

立委(國)賴士葆：「現在卓榮泰，真的是僵在那裡，總預算也沒辦法審，特別預算也沒辦法去審，這時候讓他下來，準備參選台北市長，其實是一招還不錯的棋。」

蔣萬安可能的對手不只是卓揆，還有行政院副院長鄭麗君。台北市議長戴錫欽分析，若是鄭麗君出線，本身形象仇恨值低，加上台美關稅談判成果，更能吸引中間選民。

立委(國)賴士葆：「（卓揆若參選）鄭麗君，會不會順勢的升任為行政院長，這個都是值得外界來觀察的。」

綠營不斷點名或是推薦備選強棒，也凸顯基層焦慮，台北市長一役要推誰出戰，對綠營來說真的不容易。

