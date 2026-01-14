賈永婕親登101塔頂 宣傳極限攀登直播秀

台北101董事長賈永婕親登101塔頂。(賈永婕臉書)

以「徒手攀岩之王」聞名全球的極限攀爬運動員阿力克斯・霍諾德（Alex Honnold），即將於2026年初挑戰職業生涯中最具風險、也最受矚目的壯舉——徒手攀登台北101大樓。這項名為《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）的行動，預計於1月24日由Netflix全球同步現場直播，勢必掀起國際關注。





台北101樓高508公尺、共101層，是全球知名的超高層摩天建築。霍諾德此行將完全不使用繩索或任何安全裝備，以純粹的體能、技術與心理素質，挑戰人類在城市環境中的極限。



霍諾德透露，他早在2012年便萌生攀爬台北101的構想，認為其竹節式外觀、每8層設有平台，雖提供短暫休息點，但長時間累積的體力消耗與高空環境的不確定性，才是真正的考驗。

為宣傳這項史無前例的極限行動，台北101董事長賈永婕日前更親自登上塔頂現身力挺。她在臉書發文直言，徒手攀爬在多數人眼中「危險又可怕」，但在她眼中卻是「強大與極限的象徵」。賈永婕也坦承站在高空仍會腿軟，但仍選擇勇敢站上去，展現台北101團隊全力支持這場「不可能任務」的決心。





隨著直播日期逼近，這場結合極限運動、城市地標與全球串流平台的挑戰，已被視為2026年最吸睛的國際體育事件之一。