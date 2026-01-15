賈永婕親自登頂台北101！預熱「赤手獨攀」直播 嚇喊：已腿軟
舉世聞名的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在24日透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101》，掀起全台關注。為了替直播預熱，101董事長賈永婕14日搶先曬出自己登頂101的照片，她忍不住驚呼：「我承認我腿很軟，有夠高，我只能站一條鋼圈！瘋子董事長願意擔當！」
徒手獨攀家艾力克斯霍諾德將展開重大直播活動《赤手獨攀台北101：直播》，其試圖於24日上午9點，攀登極致高聳的摩天大樓101外牆，高度達508公尺。
而101董座賈永婕則搶先一步，親身站上101高空鋼圈體驗登頂視角。她透過社群平台分享心得，直呼「我承認我腿很軟，有夠高，我只能站一條鋼圈。但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101，My team，讓我們一起完成這個不可能的任務！」
賈永婕也坦言，看到霍諾德徒手攀爬時，多數人一定會認為「也太危險、太可怕了吧」，但她卻忍不住讚嘆「覺得太強大，太厲害了！」更直喊頂尖高手再神、再厲害，也需要「瘋子董事長願意擔當」，笑說一般董事長恐怕早已腿軟。
她最後也以「瘋子般的勇氣」形容這次行動，並標註「1／24 Netflix早上九點直播」。貼文曝光後，立刻引起網友熱議，不少人驚呼「光看照片就腿軟、冒手汗」、「董事長真的太敢了」、「以為是AI圖」、「這高度妳還能笑得燦爛，太佩服了」；女星陶晶瑩更喊：「我的媽呀！趕快下來！」
事實上，霍諾德自5歲開始就在體育館裡練習攀岩，青少年時期參加過許多國際或本土少年攀爬活動競賽；2017年徒手攀登美國優勝美地國家公園花崗岩壁「酋長岩」的壯舉，被《國家地理雜誌》拍成紀錄片《赤手登峰》，並獲得奧斯卡最佳紀錄片和英國電影學院獎肯定。
據悉，霍諾德早在十多年前就想攀登台北101，但雙方在「安全方面」沒有達成共識，霍諾德向來以徒手攀爬、不攜帶繩索和防護工具來挑戰，但業者認為風險太高，直到賈永婕上任後終於點頭。
