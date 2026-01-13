賈永婕親自處理鬼塚虎歧視爭議 越南移工：能開心逛101了

生活中心／賴俊佑報導

台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」近日發生櫃姐歧視越南籍移工爭議，驚動台北101董事長賈永婕親自巡櫃了解情況，後續該品牌發聲明表示，已將涉事停職，當事移工得知此事被重視，表示「以後能開心在101購物了」。

台北101鬼塚虎爆歧視爭議 驚動賈永婕

回顧事件，有網友在Threads發文投訴，越南朋友去台北101鬼塚虎專櫃想試鞋，卻被女店員用不禮貌口氣說「那很貴」，越南朋友再詢問「想看37號可以嗎？」女店員直接回「我們沒有37號」，讓原PO感到不可思議「2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」賈永婕則在該篇貼文底下回應，「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

廣告 廣告

針對此爭議，「Onitsuka Tiger鬼塚虎」發聲明表示：「對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸」。

當事移工得知此事被重視，表示「以後能開心在101購物了」。(圖／翻攝自Threads)

賈永婕親自處理爭議 當事移工：能開心逛101了

賈永婕親自巡櫃處理此事，並發長文寫道，「這次鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、語氣、熱忱、缺一不可。謝謝大家願意告訴我這件事，讓我們誠實面對、認真檢討，也會更嚴格要求服務品質」。

賈永婕也說鬼塚虎是自己的愛牌，希望大家繼續支持，也一起監督品牌「我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了，那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高」。

賈永婕長文曝光後，網友們回應「董事長能親自出面，這很難得，一般來說，都是交給樓管處理」、「賈董應該要好好檢視101專櫃服務人員的態度」；發文投訴的網友也在該篇貼文回應「謝謝董事長滿滿正能量的回覆，已轉達事主移工妹妹101的董事長有正視這個狀況以後可以開心在101購物了」。

更多三立新聞網報導

每年只賣6個月！北海道「排隊2小時」傳說級甜點來台灣了 快閃時間曝

這盤燉飯有現刨烏魚子！台義餐酒插旗勤美 牛三寶、花雕酒玩出新味

家樂福超過200道年菜通路最多！ 愛買代客料理年創千萬營收

蔡依林合體2天后吃早午餐 竟是「荷包蛋賣140元」的那間！

