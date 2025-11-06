賈永婕親自錄製跨年煙火音樂！自嘲唱歌不及格 錄音一度落拍

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台北流行音樂中心與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，以「原創」為核心，邀請30歲以下新世代創作者以作品為台灣發聲。4日北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場，與4位入選創作者、金獎製作團隊，以及來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。

北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場。（圖／北流提供）

賈永婕動容地說：「去年煙火我就想把原住民孩子的聲音加入，但這次沒有特別提醒，沒想到今天一聽到成果，雞皮疙瘩都起來了，因為居然真的完成了我的夢想。」她在現場真情流露地分享，錄音時甚至感動到眼線都哭花。黃韻玲回憶，早在7、8年前在網路上看到這群孩子們出國比賽的新聞，當下被孩子們純淨的歌聲深深打動，多年後當計畫啟動時，她立刻想起嘉興國小，於是再次聯繫學校。

談及幕後花絮，兩位董事長都笑稱這次合作順利到不可思議形容，「就像找到對的人結婚一樣。」賈永婕也自嘲：「唱歌一向不及格。」錄音時還一度落拍，黃韻玲則打趣提醒，「以後還要唱歌的話，真的要先慎重考慮！」賈永婕則笑回：「我以後還是別唱了，我怕破壞大家的和諧！」全場瞬間笑成一片。

來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」也共同錄製跨年煙火音樂。（圖／北流提供）

此外，對於嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」的孩子們來說，走進專業錄音室參與跨年煙火音樂錄製是重要的成長經驗。嘉興國小教導主任卓若男表示，「孩子們一開始很緊張，怕碰到麥克風線、怕唱錯，但他們很快就穩住情緒，把所有專注力放在指揮與聲音上。」認為能讓全臺灣在跨年倒數時聽見嘉興國小的歌聲，「是孩子們生命中無比珍貴的時刻。」





