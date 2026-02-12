賈永婕親赴義光教會 蕭美琴：謝謝賈董願意認識林宅血案

即時中心／林韋慈報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄同意即進行拍攝，引發外界強烈質疑與網路抵制。事件延燒之際，台北101董事長賈永婕昨（11）日前往事發地義光教會，親自了解歷史現場，而副總統蕭美琴也轉發貼文表示「當時我們都還小」，也肯定賈永婕親自到場了解歷史。

走遍義光教會一樓與地下室 內心受到極大震撼

部分網友指出，賈永婕雖出身外省深藍家庭，卻願意主動走進這段傷痛歷史、理解事件脈絡，展現對轉型正義的尊重與誠意，皆對此表達肯定。而前台北市長參選人姚文智、前立委田秋堇等人，也都陸續發聲支持，也致謝她願意關注此議題，讓更多台灣人能知曉這段46年前歷史。

賈永婕昨低調快閃義光教會，表示自己就住在附近，因此臨時決定前往。她坦言，當年二二八事件發生時，她並不在台灣，過去雖聽過林宅血案，卻始終讓這段歷史「從眼前飄過」。她回憶，童年住在民生社區，距離案發地僅約3公里，跑步20分鐘就能到，卻彷彿生活在另一個平行時空。如今，她只想真實面對過去，為「不及格的台灣歷史」補修學分。

蕭美琴轉發

蕭美琴則在Threads轉發賈永婕的貼文，表示「當時我們都還小」，或許難以體會，在那條坎坷的民主化道路上，前輩們所承受的苦難與犧牲。但她也感謝「享受自由生活的賈董，以及許多我們這個世代的朋友，願意花時間去聽、去看、去認識這段離我們並不遙遠的歷史。」

蕭美琴強調，「盼後輩的我們能深刻理解，我們今日能呼吸自由的空氣，並非理所當然。」她指出，或許當前政治現況仍令人不滿、社會仍有許多不完美，但即便彼此立場不同，捍衛台灣得來不易的民主與自由，仍是所有人共同的責任。





