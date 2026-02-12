賈永婕訪義光教會 媒體人痛批「正事不幹」：踏在別人哀痛上洗流量

台北101董事長賈永婕（右，本刊資料照），日前親自走訪義光教會（左，翻攝自賈永婕臉書）。

台北101董事長賈永婕上任以來話題不斷，賈永婕近日親自走訪歷史事件「林宅血案」，原為林義雄宅邸的義光教會，讓大批網友讚她是個有行動力、願意了解真相的董事長。不過，資深媒體人汪潔民昨（11日）就在臉書火力全開，重砲抨擊賈永婕「正事不幹」，指責其身為地標領導人卻未查證事實，甚至將責任推給原生家庭，痛批其行為是在「洗流量」，更直言這種作法何其悲哀。

砲火猛烈！汪潔民開酸：101董座正事不幹？

汪潔民在臉書發文中強烈質疑賈永婕的領導能力。他指出，賈永婕身為台灣最高建築台北101的董事長，在對外發言時竟然沒有事先了解事實真相。對於部分綠營媒體人吹捧賈永婕「動作很快」的聲音，汪潔民顯然不以為然，直言：「拜託，正事不幹，連發言都沒先了解事實！」

質疑「推卸責任」 汪潔民：查Google很難嗎？

針對賈永婕在事件中的回應，汪潔民不滿地指出，賈疑似將問題責任推向其原生家庭（藍色家族）。他狠酸賈永婕：「都幾歲了啊！不知道有谷歌（Google）這種東西嗎？查一下很難嗎？」他更質疑賈永婕隨後前往教會的舉動有「作秀」之嫌，認為其行為完全偏離了專業經理人應有的格調。

痛批「洗流量」 汪潔民憶14年前心情：悲矣！

「踏在別人的哀痛上，一直洗流量！」汪潔民在文中三度重複「一直洗流量」，表達極度憤怒。他感嘆，這種消費他人痛苦來創造自己聲量的行為「何其悲哉」。

文末，汪潔民也流露出感性的一面，提到自己14年前從田秋堇處得知完整事件後的衝擊。身為外省第二代的他，語重心長地表示：「靜默、哀悼、願亡者安息」，並祈願台灣不再有白色恐怖。他呼籲社會大眾應尊重生者的傷口，而非為了個人聲望而無視他人的悲愴。

