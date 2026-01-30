賈永婕許願阿湯哥來台「不是不可能」 下屆董座壓力大？她笑回

賈永婕許願阿湯哥來台。右圖為AI情境圖。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，創下史無前例的空前紀錄，也讓台灣躍上國際版面。今(30日)台北101董事長賈永婕PO兩張和好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）合作的AI情境照，許願阿湯哥來台灣，「不是不可能！趁賈董還在！」

照片中，賈永婕、阿湯哥用繩索吊在高空中，後方就是台北101。兩人面對面，阿湯哥將黑色棒子遞給賈永婕，賈永婕則露出自信的微笑。另一張照片，賈永婕、阿湯哥以護具攀爬一棟比台北101更高的建築物，兩人露齒燦笑，看起來合作愉快。這兩張照片曝光後，在社群引起熱烈的討論，許多網友紛紛留言：「不可能的任務：賈面行動」、「事實證明，付諸行動才會發現，期望都是有可能的，感謝賈董」、「希望阿湯哥大駕光臨」。

賈永婕和阿湯哥合作的AI情境圖。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

有網友留言虧賈永婕不要太「衝」，以免讓下屆台北101董事長壓力太大。對此，賈永婕回應：「哈哈哈一定會有更強的人來接棒」，對之後接任的新董座自信滿滿。

賈永婕不怕下屆董座壓力大。(圖/threads)

賈永婕昨（29日）出席台北101活動時，連說三次絕對不會參選台北市長，完全沒興趣且超出她的能力範圍。此外，她認為508公尺的攀爬高度是不可能有人複製的，所以在她的任期內，台北101不會再開放任何人徒手攀爬，也不會建立相關申請流程，「這件事只有Alex能完成，也只會有他一個人。」不過，她開放「Skyline 460」，讓民眾在最安全的條件下體驗與霍諾德同樣的高空視角。

