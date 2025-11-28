賈永婕誇公主王子 王陽明要新郎別喝醉

賈永婕28日出席婚禮，直呼新人太帥太美。（鄧博仁攝）

關穎28日出席婚宴，表示早已送上紅包和禮物。（鄧博仁攝）

王陽明（左）和蔡詩芸28日聯袂出席婚宴分享婚姻相處之道。（鄧博仁攝）

邱澤與許瑋甯28日舉辦婚禮，《當男人戀愛時》導演殷振豪、監製程偉豪與出品人金百倫到場祝福，殷振豪笑稱看到婚紗照像重返片場，當時忙著導戲根本沒察覺有端倪。金百倫感性表示這些年似乎「做對了什麼」，程偉豪也說2人不只演技好、人也善良，如今終成眷屬讓他十分感動。

101董事長賈永婕也直誇：「太帥、太美，像公主和王子。」被問是否可以把兩人名字打上101大樓慶祝？賈永婕笑說：「他們可以花錢來打，賈董絕對願意。」

關穎則說2人「像漫畫走出來的俊男美女，是太養眼的一對」，因住得近，已送上紅包與禮物。也笑曝，邱澤是少數能在「划酒拳」贏過她的人，「本來以為我是全台灣最強的人，我以為自己不會輸，沒想到竟遇到對手。」

王陽明與老婆蔡詩芸一同到場，傳授「多包容、多體諒」的婚姻建議，並說邱澤私訊他「今天要喝到底」，讓他笑說要小心別被灌醉。【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。】