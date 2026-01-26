賈永婕認遭潑髒水！上任董座不到1個月「答應霍諾德攀101」：就算最後滾蛋也要拚
美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀上台北101，背後最大推手正是台北101董事長賈永婕。她今（26日）在臉書分享，自己在2024年9月底上任不到一個月，就收到霍諾德的邀約，一收到就決定執行這個挑戰計畫。即便面對各方批評，甚至有人私下想潑髒水，藉此拉她下台，她仍堅定表示：「我全部都記得清清楚楚捏，現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」
上任不到一月 決定執行挑戰計畫
賈永婕在臉書發文透露，雖然籌備過程極為複雜繁瑣，但她從沒有一秒後悔，也做好了萬一意外發生就自己扛下的心理準備。她強調，「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。挑戰可能會失敗，那就因為這樣不挑戰了嗎？」她也指出，自己本可選擇保守不做任何事，但對台灣而言，這是一個千載難逢的機會，「對，我們台灣就是敢，就是很屌。」
賈永婕回憶，11月中她結束芝加哥馬拉松並接受立法院質詢後，正式接下執行製作James提案。當時她親自打斷James簡報，直接喊：「Let’s do it！」展現決策果斷，讓對方訝異她的魄力與熱情，從此展開一連串「不可能、複雜、繁瑣、困難」的任務，但她始終保持信念，堅持完成這項計畫，力抗重重挑戰，最終成功讓霍諾德登頂台北101。
賈永婕透露自從接下這次企劃，她沒有任何一刻是後悔的，「因為我就是有堅若磐石的信念。我相信——台灣，值得這一次拼搏。」她也特別分享，出發前夕，她特別和霍諾德夫妻倆合照，「我知道一定會成功，因為老婆好漂亮。」
