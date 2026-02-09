賈永婕談林宅血案太敏感！狂被問「公關組在幹嘛」 她親解答：阻止不了

記者王培驊／綜合報導

近期電影《世紀血案》因製作過程及部分演員的爭議言論，讓威權時期發生的「林宅血案」再度成為輿論焦點。相關討論延燒之際，台北101董事長賈永婕日前罕見在社群平台公開發聲，直言「當年的當權者請不要再掩蓋真相，現在的當權者請讓真相離我們越來越近」，一番話引發高度關注，也讓外界開始關心，她身為企業領導人，是否有公關團隊在背後把關。

面對外界質疑與好奇，賈永婕今（9）日稍早再度發文回應，親自揭露自己「沒有公關團隊、也沒有小編」的真實狀態，強調所有貼文都是出自本心。她坦言，自己確實知道有些議題「離遠一點比較安全」，但這正是她不想要正式公關團隊的原因，因為不想讓表達被過度修飾或包裝。

賈永婕在文中幽默形容，身邊其實圍繞著一群「24小時全年無休」的另類公關團隊，也就是最親近的家人，不斷勸她「不要發、拜託不要發」，甚至要求先過目內容。她笑說，這次發文前後，老公與孩子都極力阻止，發完後又輪番責備，但她仍選擇忠於自己，直言：「我是自由的。」

她進一步指出，比起完美形象，更在乎真實與誠實，認為若一個領導者不真誠，反而更加可怕。她也強調，自己的心情與內心聲音，從來不是公關稿能夠寫出來的，「自由無價，自由萬歲」，並自嘲如果有一天自己的文字變得制式、官腔、套公式，希望大家一定要出手「救她」。

該篇貼文曝光後，隨即引發大量網友共鳴，不少人留言力挺她的直率與勇氣，有人直呼「自由是無價的，我們都愛台灣」，也有網友感謝她願意勇敢發聲，認為正是因為有人願意說出口，社會才會真正意識到某些議題的重要性；更有支持者表示，正是這份不修飾的真實，才是自己一直欣賞賈永婕的原因。

