賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

近期電影《世紀血案》因製作背景與部分演員言論引發討論，讓威權時期的「林宅血案」再度成為輿論焦點。在相關話題延燒之際，賈永婕日前罕見於社群平台公開表態，直言「當年的當權者請不要再掩蓋真相，現在的當權者請讓真相離我們越來越近」，一番言論引發外界高度關注。

由於賈永婕現任台北101董事長，身分橫跨企業與公眾人物，其直率發聲也引來外界好奇，是否有專業公關團隊在背後協助把關言論。

對此，賈永婕昨（9）日再度透過社群平台發文回應，親自澄清自己「沒有公關團隊，也沒有小編」，所有貼文皆出自本人。她坦言，自己其實清楚有些議題「離遠一點比較安全」，但正因如此，才刻意不設正式公關團隊，避免言語被過度修飾或包裝。

她也幽默形容，身邊其實早已有一組「死忠的公關團隊」24小時全年無休，也就是最親近的家人。她透露，每次發文前，家人總會勸阻「拜託不要發」，甚至要求先審稿。至於這次的林宅血案，她笑說：「這次老公、小孩狂阻止我發文，發完之後再狂罵我。但挖係（我是）自由的！」

賈永婕進一步表示，相較於打造完美形象，她更在意真實與誠實，並認為若一名領導者失去真誠，反而更加令人不安。她強調，內心的情緒與感受，並非公關稿能夠代筆完成，並以「自由無價，自由萬歲」形容自己的立場。她也自嘲補充，如果有一天自己的文字變得制式、官腔、充滿公式化表述，喊話外界「拜託一定要來救我」。

