賈永婕讓攀岩家登台北101 被好友蔡康永「質疑判斷力」

台北101將與Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》合作，在台灣時間1月24日（六）上午9時全世界放送自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）攀爬大樓的過程，且他選擇徒手攀爬、不靠繩索，引來兩極評論。昨(20日)台北101董事長賈永婕曬出事前拜拜的影片，並坦言好友蔡康永第一個就質疑她的判斷力。

賈永婕去(2025)年就與極限攀岩家艾力克斯霍諾德見面評估，艾力克斯霍諾德事前並寫信給賈永婕，強調自己家庭美滿、擁有妻子和一雙兒女，「我絕對不是在玩命，每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練」，種種條件下才讓賈永婕點頭答應。

賈永婕一度自嘲「瘋子董事長才願意擔當」，昨她再發文談「幹大事的勇氣」，想問大家是如果站在她的立場、是她的職位，是否願意答應做這件事，「上個星期六參加朋友聚會，一位非常有份量的朋友拋出這個問題，請現場大家回答。結果，有一半的人都說：不會。因為風險，真的太高了。我懂。」

賈永婕笑說：「我說的那位『很有份量的朋友』是蔡康永。小妹我，真的是倍感榮幸。」並表示她也明白有風險，幾乎是不可能的任務，但如果能將這個瞬間和機會抓住留在台灣，留在台北101，「那是一件多麼驕傲的事情啊」，她也分享這次團隊有如史詩級的跨國合作，結合台灣、美國、英國的頂尖人才，光是拜拜就需要靠中英雙語指導，「我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚。」

