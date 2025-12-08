賈永婕跨年丟娃給小S 「竟破壞規矩」無奈喊：從此沒輒

台北101董事長賈永婕和小S（徐熙娣）是好朋友。（圖／翻攝自賈永婕 臉書）





台北101董事長賈永婕近日忙於跨年煙火，這次還特別找來小S（徐熙娣）幫忙錄製宣傳片的旁白，錄音過程令人鼻酸。昨（7日）曬出煙火影片，並透露過去曾將小孩交給小S帶，和老公王兆杰去過兩人的跨年世界，沒想到居然被破壞規則，讓她直呼：「媽媽從此沒輒！」

賈永婕分享分享在自己孩子還小的時候，曾和老公為了放風狂歡，將小孩交給小S照顧，而小S就帶著他們一起去到大S家中搭帳篷、吃零食並看煙火。更透露小S還破壞規則，讓小孩吃泡麵當宵夜，「從沒吃過泡麵的你們驚呼是人間美味。媽媽從此沒輒！」

而台北101跨年煙火陪賈永婕度過20個年頭，從看煙火到現在籌備有著很不一樣的心境，直呼：「人生真的奇妙到，我自己都莫名其妙了。」



