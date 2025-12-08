賈永婕跨年托小S顧孩「偷吃泡麵、看煙火」 回顧20年嘆：人生真奇妙

生活中心／賴俊佑報導

台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。

賈永婕回憶2個女兒小時候會到大S家看跨年煙火

賈永婕深夜發文提到，台北101跨年煙火走過20個年頭，大女兒安安和二女兒小羽也漸漸長大，陸續展翅離巢、飛向自己的天空，「還記得你們小時候，爸爸媽媽會把你們從暖暖的棉被裡挖起來，再裹著小被被，一家人跑上屋頂倒數看煙火。有一次實在是挖不起來也就放棄了」。

賈永婕提到有幾次跨年自己和老公放風去狂歡，把兩給女兒交給小S照顧，「小S阿姨帶著一群小孩到大S阿姨家，你們在客廳搭起小帳篷，吃著零食一起看煙火跨年。然後小S阿姨還給我破壞規矩，讓你們吃泡麵當宵夜…..從沒吃過泡麵的你們驚呼是人間美味。媽媽從此沒輒！」

賈永婕回憶以前會讓2個女兒到大S家看跨年煙火。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕從看煙火的觀眾變成策畫煙火的角色

賈永婕說自己從人群中仰望煙火的觀眾，變成肩負責任、親自參與策劃和施放煙火的角色，「人生真的奇妙到，我自己都莫名其妙了」她相信那些看似平凡的日常，其實構成了生命中最珍貴的儀式感與層層堆疊的美好記憶，「今年一起來大聲倒數迎接2026年吧，讓我們共同寫下下一個 20 年」。

賈永婕先前發文提到，看跨年煙火是大小S家迎接新年的美好儀式，如今少了一個最重要的人，「但熙娣說，她彷彿能聽見在天上的大S輕輕地對她喊話『煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接』，那聲音帶著笑、帶著淘氣，也帶著她們之間一輩子的約定」，因此小S很快就答應廣告旁白錄製的邀約，即使淚灑錄音間，也要握拳用力一個字一個字錄完，期盼這則廣告能帶給大家力量，迎接新的一年到來。

