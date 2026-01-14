賈永婕身先士卒「徒手登頂台北101」！站508公尺高驚悚放開雙手：我腿很軟

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日挑戰無裝備、徒手攀登高達508公尺的台北101，並在Netflix進行全球直播，引起國際矚目。而101董事長賈永婕今（14）日也在臉書發文，貼出她也親自攀上101頂端的照片，更直呼自己是「瘋子董事長」，「我承認我腿很軟」。



賈永婕表示，「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！」沒錯，這樣想是正常的，但不太正常的人如她，會覺得太強大、太厲害了！但是頂尖高手再神再厲害，也要有瘋子董事長願意擔當，「一般董事長應該已腿軟⋯⋯」

賈永婕也事先為霍諾德「暖場」，貼出她親自攀上101大樓頂點圓球的照片，甚至大膽放開雙手，讓她直呼，「我承認我腿很軟，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」

也有網友對此直言，「還以為是AI會出現的圖，但是真的照片」，賈永婕則表示「真心不騙」；也有人好奇「比較想知道怎麼下去」，賈永婕也笑回「連滾帶爬」。

