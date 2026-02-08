賈永婕追問林宅血案真相 怒批太殘暴！籲「當權者」給答案

賈永婕發文追問林宅血案真相，並點名「當權者」給大眾一個交代。（圖／翻攝自賈永婕IG）





改編自林宅血案的電影《世紀血案》因未取得當事人及家屬授權而引發爭議，相關討論持續升溫。台北101董事長賈永婕7日晚間在Threads發文表示「想知道林宅血案的真相」，並質疑「怎麼可以隻手遮天、無法無天」，要求當權者出面說明。貼文曝光後迅速引發網路討論。

發文籲當權者給交代

賈永婕在貼文中提到，自己1974年出生，直到近期才更清楚知道林宅血案的細節，並指出案件發生在與她同齡的年代。她表示，過去以為此案屬於更早期的白色恐怖時期，如今才理解相關時間背景與事件發生脈絡，對此感到震驚。她形容事件「粗暴、殘忍、可怕」，並直言「當權者，請給大眾一個交代」。

貼文曝光後，有網友在Threads發文質疑，她對林宅血案的認識不足，卻以正義姿態發言，認為此舉可能造成誤導，並建議她應尋求公關協助，以免失言影響形象。對此，賈永婕在留言區回應「我沒有任何公關團隊」。

今（8日）上午，賈永婕再度發文說明所指「當權者」的對象。她表示，當年的當權者應勇於面對歷史，不再掩蓋真相。同時也呼籲現在的當權者，應讓真相更接近人民。

2030解密成焦點

賈永婕的發言在網路上引發討論。有網友指出，林宅血案屬於白色恐怖時期的歷史案件，相關研究與資料已清楚指出其發生於威權統治背景下，認為討論歷史責任時若僅以「當權者」等模糊用語概括，可能使歷史脈絡失焦，甚至對受害者造成二度傷害。

也有網友將討論焦點轉向後續轉型正義與調查進度，提及監察院於2023年2月公布的調查報告。該報告認定，當年情治系統在案件偵辦過程中涉及誤導偵查方向、阻撓辦案、影響媒體輿論、包庇嫌疑對象等重大違失，並指出這些結論屬於國家正式調查結果。部分留言進一步關注國安檔案解密時程，指出相關檔案依法須待2030年才可能全面解密，呼籲政府持續推動檔案公開與檢視解密可能性。

隨著電影爭議與相關發言持續發酵，塵封逾40年的林宅血案，再度成為社會討論歷史責任、檔案公開與轉型正義的重要議題。



