賈永婕道歉了！呼籲別爬101「硬上窗框、玻璃小姐」挨轟

美國知名極限攀岩家艾力克斯霍諾德於1月25日完成徒手攀登台北101大樓的挑戰，全程耗時1小時31分鐘，成功締造人類史上創舉。這項透過Netflix全球直播的壯舉，讓台灣以另類方式躍上國際舞台，引發各界高度關注。

隨著霍諾德攀登成功的話題延燒，台北101董事長賈永婕意外成為焦點人物。外界突然出現勸進她參選台北市長的聲音，對此賈永婕在26日透過Threads明確回應，表示自己仍沉浸在與霍諾德共同完成創舉的光環中，並直言「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」

然而，賈永婕在同一則貼文中呼籲民眾放棄攀爬101大樓的想法時，將建築結構擬人化稱為「窗框小姐」與「玻璃小姐」，並表示「她們都是女生，請不要硬上她們的身體」。此番言論隨即引發網友批評，認為用詞帶有性暗示且物化女性，有損其職場專業形象。

面對外界質疑聲浪，賈永婕迅速在貼文底下留言回應。她表示已收到網友提醒並虛心接受，解釋當下因心情過於激動，「有時候講話太快、太嗨，哏就會跑過頭」。她澄清發文初衷是安全提醒，絕對沒有任何不尊重的意圖，並感謝網友幫助她「踩煞車」。

